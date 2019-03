David Friedrich (29) lässt die Beziehungskatze aus dem Sack! Der einstige Bachelorette-Boy verriet am Wochenende, dass er eine neue Frau an seiner Seite habe: Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (24)! Doch so frisch, wie das junge Liebesglück auf den ersten Blick aussehen mag, ist es gar nicht! Die beiden haben sich wahrscheinlich bereits vor längerer Zeit ineinander verliebt: Im Juli 2018 hatte David im Promiflash-Interview über einen Menschen gesprochen, der ihn "sehr glücklich" mache: "Ich bin froh, diese Person an meiner Seite zu haben, die so zu mir steht, wie sie zu mir steht!" Gut möglich, dass er damit schon Maxime meinte – immerhin sollen die zwei wenige Wochen zuvor sogar gemeinsam auf den Malediven geturtelt haben …



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de