Der ehemalige “That’s So Raven”-Star Kyle Massey (27) muss sich aktuell einer Anklage stellen: Er wird beschuldigt, eindeutige Fotos, Texte und Videos an ein 13-jähriges Mädchen via Snapchat geschickt zu haben – darunter ein Foto seines erigierten Penis sowie mehrere Textnachrichten mit klaren sexuellen Anspielungen. So steht es in den Gerichtsakten. Das Mädchen soll Kyle auf mindestens 1,5 Millionen US-Dollar verklagen. Doch der 27-Jährige streitet alle Vorwürfe ab.

Kyles Anwalt berichtete gegenüber TMZ, dass sein Mandant sich nicht deutlicher ausdrücken könnte, indem er sagt: “Kein Kind sollte jemals sexuell eindeutigen Materialien ausgesetzt sein, und ich bestreite unmissverständlich und kategorisch jedes angebliche Fehlverhalten.” Kyle vermutet hinter den Anschuldigungen Geldmacherei. Er bittet seine Fans und die Öffentlichkeit, “nicht auf der Grundlage der Anschuldigungen voreilige Schlüsse zu ziehen, sondern das Urteil zurückzuhalten, bis die ganze Geschichte ans Licht kommt und diese Anschuldigungen sich als unbegründet erweisen”.

Die Beziehung zwischen der Klägerin und Kyle soll auf die Zeit zurückgehen, als das Mädchen vier Jahre alt war. Seither habe der Schauspieler angeblich Kontakt zu ihrer Familie gehalten und sei zu einer Vaterfigur für das Mädchen geworden. Sie strebte angeblich eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie an. Laut der Klage hatte Kyle angeboten, “seinen Erfolg und Einfluss in der Unterhaltungsindustrie zu nutzen”, um ihr zu helfen.

Getty Images Kyle Massey in der Laemmle Music Hall in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Kyle Massey bei der Feier zur 300. Folge von "Dancing With The Stars"

Anzeige

Getty Images Kyle Massey bei den Radio Disney Music Awards 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de