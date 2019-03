Neue, verdächtige Hinweise auf eine mögliche Schwangerschaft bei Heidi Klum (45)! Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die GNTM-Chefin und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) etwa tatsächlich Nachwuchs erwarten. Egal, was die 45-Jährige trägt: Wohl kaum ein Bauch wird derzeit genauer unter die Lupe genommen als der von Modelmama Heidi. Fans und internationale Medien rätseln gleichermaßen: Zeichnet sich auf ihrer sonst so schmalen Körpermitte etwa eine kleine Wölbung ab? Ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Clip der Blondine heizt die Gerüchteküche nun erneut an.



