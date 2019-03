Tritt sie tatsächlich in die Fußstapfen von Chartstürmerin Helene Fischer (34)? Sarah Lombardi (26) veröffentlicht ihre neue Single – und schlägt ganz neue Töne an. Zusammen mit DJ Herzbeat covert sie den 80-er-Jahre Hit "Weekend" – und zwar in einer Schlager-Version. Das Musikvideo, das der YouTube-Kanal "Ich find Schlager toll" im Netz veröffentlicht, zeigt schon jetzt: Die Nummer ist ein echter Party-Hit. Nur hat Sarah auch wirklich das Zeug zur Schlagerprinzessin? Die Promiflash-Leser sind sich da noch unsicher. In einer Umfrage zeigten sich nur rund 64 Prozent der 2.905 Teilnehmer (Stand: 19. März, 9.30 Uhr) begeistert.



