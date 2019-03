Nazan Eckes (42) ist bereits stolze Mutter von zwei Söhnen, die sie zusammen mit ihrem Mann Julian Khol (39) bekam. 2014 wurde Lounis (4) geboren, 2016 erblickte dessen Bruder Ilyas (2) das Licht der Welt. Dass die Deutschtürkin keine Tochter hat, macht ihr aber nichts aus – im Gegenteil: "Ich bin total in die Welt meiner Jungs hinein gewachsen, also man verliert sich irgendwann so als Jungs-Mama. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das mit einem kleinen, lieben Mädchen sein muss, das immer so artig neben einem sitzt", erklärte die RTL-Moderatorin beim Kampagnen-Shooting für die Kinderschuhmarke elefanten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de