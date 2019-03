Mike Thalassitis (✝26) scheint keinen Ausweg mehr gesehen zu haben: Der UK-Love Island-Star hat sich am Samstag mit gerade einmal 26 Jahren das Leben genommen. Laut Mirror-Berichten habe man Mike leblos in einem Londoner Park gefunden – der Profifußballer soll sich dort erhängt haben. Reaktionen seines näheren Umfelds bleiben bisher aus; seine Fans und Weggefährten hingegen bekunden bereits öffentlich ihre Trauer. "Ich kann den Anruf, den ich gerade bekommen habe, nicht fassen. Mike, du wurdest von der gesamten 'Love Island'-Familie geliebt. Wir werden dich so vermissen", schrieb seine Datingshow-Ex Tyla Carr auf Twitter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



