So sieht man Herzogin Kate (37) selten! Die Royal und ihr Mann Prinz William (36) waren am Sonntag bei der St. Patrick's Day Parade im englischen Hounslow zu Gast, ebenso wie bereits im vergangenen Jahr. Doch nun sorgte die Dreifachmama mit ihrem Look für Staunen unter den Royal-Fans: Trotz der niedrigen Temperaturen trug Kate keine Strumpfhose! Diesen Style kennt man sonst vor allem von ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (37). Die gebürtige Kalifornierin zeigt sich auch bei Wind und Wetter meist mit nackten Beinen.



