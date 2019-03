Ist der Streit damit gegessen? Capital Bra (24) und Dieter Bohlen (65) lieferten sich wegen eines Interviewsdes Poptitans vor Kurzem einen heftigen Beef. Der Grund: Dieter hatte behauptet, dass in 35 Jahren die Musik des Deutsch-Rappers niemand mehr hören würde – und dass es in seinen Texten zwar um teure Uhren und Autos gehe, Capi aber eigentlich in recht bescheidenen Verhältnissen lebe. Das ließ der Berliner natürlich nicht auf sich sitzen und konterte im Netz mit Filmaufnahmen seiner Luxusschlitten. Nur wenige Stunden später sollen die beiden jedoch telefoniert und den Streit beendet haben. Nun schien der Sprachkünstler via Instagram aber doch noch einmal nachzulegen und veröffentlichte eine Cover-Version des Modern Talking-Evergreens "Cheri Cheri Lady". Die Antwort des Original-Interpreten ließ nicht lange auf sich warten. Dieters schlichtes Urteil: "Hammermäßig!" Ob sich die Fans jetzt auf ein Duett der Bühnen-Stars freuen dürfen?



