Julia Wulf (23) als Germany's next Topmodel-Experte! Die ehemalige Kandidatin der Casting-Show ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, die Mädels der aktuellen Staffel zu bewerten. So fand sie das Umstyling bei Nachwuchs-Model Justine alles andere als gelungen. Und jetzt verrät sie auch, wen sie überhaupt gar nicht in der Mode-Branche sieht: Tatjana hat ihrer Meinung nach nicht das Zeug zum Topmodel!

"Es ist halt offensichtlich, dass sie meiner Meinung nach wirklich nicht aussieht wie ein Model – also nicht mal ansatzweise", geht Julia mit der Kandidatin hart ins Gericht. Sie fände es zudem krass, dass ein Mädchen, was offensichtlich nicht aussähe wie ein Model, so weit komme. Trotzdem gönne sie es der 21-Jährigen. Nicht nur, weil sie sie süß fände, sondern auch, weil sie trotzdem gute Leistungen erbringe. "Sie ist auch gut bei den Shootings und auch beim Walk, aber das Aussehen fehlt ihr meiner Meinung nach. Aber das ist ja auch eine subjektive Meinung", erklärt Julia.

Doch nicht nur zu Justine und Tatjana hat sich das Model eine klare Meinung gebildet. Auch zu Kandidatin Jasmin, die immer wieder negativ in der Show auffällt, hat sie eine Theorie: Die Produktion behält sie nur noch in dem Wettbewerb, um der Staffel mehr Spannung zu verleihen.

Instagram / juleslw Julia Wulf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Julia Wulf bei der "Hien Le"-Show in Berlin

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de