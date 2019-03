Evelyn Burdecki (30) ist einfach rundum zufrieden! Die TV-Beauty gehört in diesem Jahr zu den 14 Promis, die ihr Rhythmusgefühl bei Let's Dance unter Beweis stellen dürfen. Bei der großen Kennenlern-Show am vergangenen Freitag wurde ihr Profitänzer Evgeny Vinokurov zugeteilt. Eine Entscheidung, über die die amtierende Dschungelkönigin mega happy sei. "Im Gruppentanz habe ich diese Magie zwischen ihm und mir gespürt. Da habe ich ihm direkt nach ein paar Sekunden gesagt: 'Evgeny, du hast es wirklich drauf!' Ich hab es gemerkt: Er hat mich richtig hart angefasst und konnte mich auch direkt führen", schwärmt die Blondine im Promiflash-Interview beim Bett1.de-Influencer-Event. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin betont in dem Gespräch jedoch auch, dass sie lediglich freundschaftliche Gefühle für den Choreografen hege.



