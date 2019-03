Endlich kann Moritz Garth (23) verraten, warum er in den vergangenen Monaten keine Songs mehr veröffentlicht hat! Seine Fan-Gemeinde befürchtete zwischenzeitlich schon, dass der Web-Star seine Musikkarriere beenden würde – die Gerüchte sind allerdings falsch. Der Wahl-Berliner sprach nun in einem neuen YouTube-Video Klartext: Er befinde sich mit seinem ehemaligen Plattenlabel momentan in einem fiesen Rechtsstreit. Infolgedessen wurden Moritz sogar die Rechte an seinen eigenen Liedern entzogen. Dadurch fiel auch die Werbung für seine anstehenden Konzerte flach. Ein herber Schlag, wie er selbst erklärte: "Du gibst dir so viel Mühe, um einfach eine geile Tour zu machen, weil das auch dein Traum ist und dann… das ist einfach schrecklich für mich!"



