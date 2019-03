Zum Streit zwischen den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen Lena und Jasmin kommen immer mehr Details ans Licht. Was bisher bekannt war: Jasmin wird ihrer Konkurrentin gegenüber handgreiflich, schlägt ihr ins Gesicht und reißt ihr die Haarverlängerung heraus. Lena nahm sich inzwischen einen Anwalt und der erklärt gegenüber Promiflash: "Es ist aber noch mehr vorgefallen. Hierzu wollen wir uns aber nicht in der Presse äußern, da wir die Persönlichkeitsrechte von Lena schützen wollen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de