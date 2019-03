Baby Nummer drei ist auf der Welt! In den vergangenen Monaten durften Fans immer wieder Jessica Simpsons (38) wachsenden Bauch bewundern. Kürzlich fragten sich viele sogar, ob die schöne Schauspielerin nicht sogar Zwillinge erwarte! Am Dienstag war es nun aber soweit und die Blondine brachte ein gesundes Töchterchen zur Welt – keine Zwillinge. "Wir sind so glücklich und stolz, die Geburt unserer perfekten Tochter Birdie Mae Johnson zu verkünden", schrieb die Ehefrau von Eric Johnson (39) auf Instagram.



