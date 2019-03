Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange wissen, was sie wollen – deshalb fackeln die Der Bachelor-Turteltauben auch nicht lange und ziehen zusammen! Die Zumba-Trainerin wagt für ihre TV-Liebe einen Tapetenwechsel und verlässt ihre Heimat Bremen. In puncto Umzug lässt es das Paar allerdings ganz entspannt angehen, wie Andrej im Interview mit Promiflash kürzlich verriet: "Sie bringt immer mal wieder ein paar Sachen mit, damit wir nicht so an einem Stichtag die riesige Schlepperei haben und von Mal zu Mal wird es immer ein bisschen mehr."



