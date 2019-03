Erwartet Heidi Klum (45) wirklich ihr fünftes Kind? Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, die Germany's next Topmodel-Chefin könnte von ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) schwanger sein. Natürlich verfolgen auch ihre ehemaligen GNTM-Kandidatinnen diese Schlagzeilen gespannt. Im Promiflash-Interview verraten Toni Dreher-Adenuga (19) und Klaudia Giez (22) nun, was sie von den Spekulationen halten. "Also wie schön das eigentlich wäre, wenn Heidi und ihr Verlobter einfach ein Baby bekommen würden. Das wär bestimmt ein sehr hübsches Baby. Ich hoffe, das sind nicht nur Gerüchte. Ich hoffe sehr, da ist was Wahres dran", zeigt sich Klaudia von einer möglichen Schwangerschaft total begeistert.



