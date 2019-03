Hält Evelyn Burdeckis (30) Siegessträhne an? Die TV-Beauty hat nach ihrem Dschungelcamp-Triumph offenbar der Ehrgeiz gepackt: Sie gehört zum diesjährigen Let's Dance-Cast. Gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov feilt sie aktuell eifrig an ihrem Rhythmusgefühl. Doch hat sie wirklich Chancen auf den Titel? Beim bett1.de-Influencer-Event hat Reality-Experte Julian F. M. Stoeckel (32) daran seine Zweifel. "Ich weiß halt nur nicht, ob sie die Disziplin hat, das durchzuhalten. Und ich weiß nicht – sie ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte – ob sie sich diese ganzen Schritte und Abläufe und so merken kann", zeigt er sich im Promiflash-Interview skeptisch. Seine Promi-Kolleginnen Gabby Rinne (30) und Pamela Gil Mata sind da schon zuversichtlicher und trauen der Blondine allerhand zu.



