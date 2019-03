Große Sorge um Anna Heiser! Die Angetraute von Bauer sucht Frau-Star Bauer Gerald hat seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Seit über einem Jahr leidet die 28-Jährige an Schwindel und Übelkeit. Anfang März lag sie aufgrund eines Virus' flach und jetzt scheint sich ihr Zustand sogar noch verschlechtert zu haben: Auf ihrem Instagram-Account postete die gebürtige Polin einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus, der sie an einen Tropf angeschlossen zeigt. Was genau los ist, ist bisher nicht bekannt.



