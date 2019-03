Bei Germany's next Topmodel musste Kandidatin Lena am Donnerstag Schläge einstecken. Nach einem heftigen Wortgefecht ging Kontrahentin Jasmin auf die Essenerin los. Nur einen Tag nach der Ausstrahlung der brutalen Aktion verrät die junge Frau, wie sie sich inzwischen fühlt: "Mir geht es eigentlich ganz gut. Natürlich habe ich immer mal so gedankliche Phasen, wo ich mir dann so denke, wie schrecklich dieser Moment war."



