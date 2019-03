Ist ihr Vater gegen ihre Liebe? Michael Wendler (46) und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura M. sind bereits seit mehreren Monaten heftig am Turteln. Immer wieder präsentiert sich das Pärchen gemeinsam im Netz und demonstriert, wie glücklich sie aktuell sind. Die 18-Jährige plane derzeit sogar den Umzug zu ihrem Liebsten nach Florida. Aber was sagt eigentlich Lauras Familie zu ihrer Beziehung mit dem Schlagerstar? In einem Interview verrät die Beauty nun, was ihr Papa vom Liebes-Glück seines Töchterchens hält!

Im Gespräch mit RTL erzählte Laura: "Als er von der Beziehung erfahren hat, war er nicht so erfreut. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass er überglücklich war und angeboten hätte, dass ich Michael mit nach Hause bringen könne." Die Blondine sei sich jedoch sicher, dass ihre Zukunft in den USA bei ihrem Michael liege. Leicht falle es ihr trotzdem nicht, ihre Familie zurückzulassen. "Klar ist das ein riesen Schritt. Aber Michael ist mein Lebensmittelpunkt – wo er ist, möchte ich auch sein", ist sie sich sicher.

Zuletzt mussten sich die Turteltauben immer wieder mit Hate aus dem Netz auseinandersetzen – viele User können wohl nicht verstehen, wie Laura aus Liebe zum Wendler, die Schule abbrechen konnte. "Wenn ich in der Schule sitze, bin ich halt nur anwesend aber geistig ganz woanders", begründet Laura ihre Entscheidung, die Schule vorzeitig zu beenden.

Instagram / laauramueller Laura M. in den USA

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura M.

Anzeige

Instagram / wendler.michae Laura M., Freundin von Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de