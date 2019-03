Ziemlich tiefe Einblicke bei Porsha Williams! Große Bekanntheit erlangte die US-Amerikanerin durch "The Real Housewives of Atlanta", aktuell dürfte sie sich aber auf ihr Privatleben konzentrieren – denn die 37-Jährige ist hochschwanger. Doch das hält die werdende Mama nicht davon ab, sexy Bikinibilder schießen zu lassen. Auf den aktuellen Netz-Pics posiert sie im heißen Bikini und präsentiert dabei stolz ihren kugelrunden Schwangerschaftsbauch!

"Sonnenschein ist die beste Medizin", schreibt Porsha zu den neuen Schnappschüssen auf Instagram. Im pinken und sehr knappen Bikini posiert sie mit beachtlicher Babykugel vor einem Wasserfall und scheint die letzten Momente ihrer Schwangerschaft wahrlich zu genießen. Ihre Fans haut sie mit diesen neuen Fotos so richtig um: "Du siehst so wunderschön aus", steht in den Kommentaren, ein anderer Follower schreibt: "Ich möchte wie du sein, wenn ich schwanger bin."

Sechs Jahre vor ihrer aktuellen Schwangerschaft erlitt Porsha Medienberichten zufolge eine Fehlgeburt, lange war dementsprechend auch bei ihrem neuen Baby die Angst groß. Doch ihrem Kind, das sie gemeinsam mit Geschäftsmann Dennis McKinley erwartet, gehe es gut, die Geburt solle nicht mehr lang auf sich warten lassen.

Instagram / porsha4real Porsha Williams, TV-Star

Getty Images Porsha Williams auf einem Event in Atlanta

Instagram / porsha4real Reality-Star Porsha Williams und Dennis McKinley

