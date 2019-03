Diese heißen Szenen erinnern nur noch im Entferntesten an Dieter Bohlens (65) Klassiker "Cheri Cheri Lady": Capital Bra (24) hat sich den Modern Talking-Hit vorgenommen und eine capi-typische sexy Cover-Version abgeliefert – die schon jetzt ein viraler Mega-Erfolg ist. Nachdem der Rapper seinen Fans einen kleinen Vorgeschmack via Instagram geboten hatte, veröffentlichte er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das komplette Musikvideo zu "Cherry Lady". Der Clip im Soft-Porno-Look scheint nicht nur den männlichen Betrachtern zu gefallen: Nach zwölf Stunden durfte sich der Bra über satte 1,2 Millionen Views freuen.



