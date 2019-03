In der siebten Folge von Germany's next Topmodel kommt es zwischen den Kandidatinnen Jasmin und Lena zum Streit. Die Situation eskaliert dermaßen, dass die Frankfurterin der Essenerin gegenüber handgreiflich wird. Trotzdem scheint es jetzt die 17-Jährige zu sein, die den Hass der Kommentatoren im Netz einstecken muss. Mitstreiterin Julia möchte das auf keinen Fall so stehen lassen und setzt sich auf Instagram für ihre Freundin ein: "Ich finde es so schlimm, was gerade abgeht. Diese abartigen Beleidigungen und die Leute, die schreiben: 'Hätte Lena auch eine verpasst.' Die Menschheit ist doch schrecklich."



