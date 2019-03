Mutige Offenbarung von Holly Hagan (26)! Der Geordie Shore-Star hält seine Fans regelmäßig über seine Akne auf dem Laufenden: Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Blondine ein Foto von sich, kurz nachdem sie sich einer Laserbehandlung unterzogen hatte. Doch ihr Hautbild hat sich trotz dieser schmerzhaften Behandlung offenbar nicht verbessert: Nach einem erneuten Pickelausbruch postete sie ein Foto von sich und setzt damit ein klares Statement!

Auf Instagram veröffentlichte der Reality-TV-Star eine Nahaufnahme von seinem Gesicht – ihre Worte lassen erahnen, wie unwohl sich Holly in ihrer Haut fühlt: "Ich bin so gestresst, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben war. Meine Haut ist überall in winzige kleine weiße Pusteln ausgebrochen und mein Mund ist voller Geschwüre." Ihr Kinn sehe aus, als ob Rice Crispies daran kleben würden. Die Britin hätte sogar deswegen einen Urlaub mit ihrem Freund abgesagt und stattdessen die ganze Nacht durchgeweint, verriet sie weiter.

Mit dem Post wolle die 26-Jährige zeigen, dass auch sie mit Problemen zu kämpfen habe: "Ich möchte nicht, dass ihr euch die Dinge anseht, die ich tue, und denkt, dass ich ein perfektes Leben habe, wenn ich in Wahrheit hier sitze und weine." Sie bat ihre Fans darum, nicht alles zu glauben, was sie auf Social Media zu sehen bekommen. "Jeder ist normal und jeder hat Kämpfe und schlechte Tage", meinte Holly weiter.

