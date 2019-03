Kim Kardashian (38) erntet erneut heftige Kritik an ihrem Mama-Dasein! Seit mehreren Wochen veranstaltet ihr Ehemann Kanye West (41) eine wöchentliche Sonntags-Messe, bei der neben Gebeten vor allem seine Performances mit einem Chor im Vordergrund stehen. So fand auch vergangenes Wochenende ein musikalischer Gottesdienst statt. Auf Instagram dokumentierte Mama Kim stolz, wie Töchterchen North West (5) total zum Gesang ihres Papas abtanzt. Für ihre Follower aber ein echtes No Go – denn Nori trägt neben einem kurzen Kleidchen dunklen Lippenstift: "Ähm, sie ist wirklich süß, aber warum sieht sie aus wie ein Teenager?", nörgelte ein User auf Twitter.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de