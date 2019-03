Was war in der siebten Folge wirklich los am Set von Germany's next Topmodel? Nach dem Entscheidungs-Walk kam es zwischen Lena und Jasmin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schon im Vorfeld der Ausstrahlung verriet Jasmin, dass sie ihre Mitstreiterin geschlagen habe, weil sie angeblich zu frech war. Demnach soll sie ihrer Konkurrentin "einen Klatscher mit der flachen Hand" gegeben haben. Doch in ihrer Instagram-Story erklärte Lena nun, der Angriff war viel heftiger: "Jasmin hat mir nicht nur einen Klatscher gegeben mit der flachen Hand. Sie hat auf meinen Kopf und meinen Rücken eingeschlagen. Sie hat mich brutal zusammengeschlagen."



