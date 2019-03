Nachdem die neue Staffel von Let's Dance am Freitag mit der ersten Entscheidungs-Show startete, geht es nun in die heiße Phase. Zum ersten Mal musste mit Jan Hartmann (38) ein Kandidat das Tanzformat verlassen. Wer sich am Ende die begehrte Trophäe schnappen wird, wissen die Stars im Promiflash-Interview allerdings schon ganz genau: "Also, meine Favoritin war ja von Anfang an Barbara Becker", meinte zum Beispiel Sängerin Gabby Rinne (30). Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



