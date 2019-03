Pietro Lombardi (26) hat eine unglaubliche Karriere hingelegt: 2011 trug er den Sieg bei DSDS davon – acht Jahre später ist er nicht nur immer noch mega-erfolgreich, sondern sitzt in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sogar in der Jury. Eine tolle Leistung, findet auch Anna-Carina Woitschack (26), die 2011 ebenfalls bei DSDS mitmachte. Die Schlagersängerin stellt bei Pietro aber nicht nur eine berufliche Entwicklung fest, sondern auch eine charakterliche: "Ich denke, er ist erwachsener geworden. Er macht jetzt auch ernsthaftere Musik, ist ein bisschen in dem Rap-Bereich tätig. Also cool, dass man sich so entwickeln kann", erklärt sie im Promiflash-Interview.



