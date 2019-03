Sie können sich an diesen romantischen Moment nicht mehr erinnern! Vor wenigen Wochen ließen Thore Schölermann (34) und seine Jana Julie Kilka (31) die absolute Liebes-Bombe platzen: Bereits seit April 2018 sind die beiden Moderatoren miteinander verlobt und behielten dies offenbar ziemlich lange für sich. Im Promiflash-Interview sprachen sie kürzlich von dem Antrag und Jana gab zu, dass sie sich an nichts mehr erinnere: "Ehrlich gesagt war bei mir alles so weg, ich war einfach nur so happy und hatte Glückshormone."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de