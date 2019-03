Alicia-Awa Beissert ist wohl für viele Männer eine absolute Traumfrau! So wusste die aktuelle Deutschland sucht den Superstar-Teilnehmerin nicht nur mit ihrer Stimmgewalt, sondern auch mit einem makellosen Äußeren zu verzaubern. Einige ihrer männlichen Fans dürften sich daher wohl im Moment nichts sehnlicher wünschen als ein Date mit der Beauty. Falls einer der Verehrer diese Chance in naher Zukunft wirklich kriegen sollte, wäre schon mal gut zu wissen: Zwei Dinge sind für Alicia-Awa der absolute Beziehungs-Killer!

In einer Instagram-Story stellte sich die Castingshow-Teilnehmerin einigen Fragen ihrer Fans. Dabei wollte einer der Follower wissen: "Was ist ein absolutes No-Go bei einem Mann?" Für Alicia-Awa schien dies ein klarer Fall zu sein. "Meiner Meinung nach Betrug. Ich habe das wirklich meinem Ex-Freund nicht verzeihen können und auch, wenn ein Mann einfach so notgeil ist auf andere Frauen, das geht auch gar nicht!", antwortete sie daher wie aus der Pistole geschossen.

Ein bestimmter Fan schien sich mit dieser Antwort allerdings nicht zufriedengeben zu wollen. So hakte er explizit nach: "Findest du es schlimm, wenn Jungs einen Fußfetisch bei Frauen haben?" Die Sängerin zögerte kurz, beantwortete schließlich aber auch diese Frage. "Generell nicht", äußerte sie und fügte einen Lacher hinzu.

Instagram / aliciaawa_ Alicia-Awa Beissert im Februar 2018

Instagram / aliciaawa_ Alicia-Awa Beissert im Dezember 2017

Instagram / aliciaawa_ Alicia-Awa Beissert im April 2018

