Seit Kurzem weiß ganz Deutschland: In Jennifer Lange hat Rosenkavalier Andrej Mangold (32) seine Traumfrau gefunden. Seither kommt das Bachelor-Paar weder auf Red Carpets noch im Netz aus dem Turteln heraus – aber ist diese Liebe wirklich echt? Im Interview mit Promiflash haben die ehemaligen Kandidatinnen Jade Übach, Christina Graß (30), Claudia Bergmann und Lara Helmrich (28) gar keinen Zweifel daran. Letztere meint beim bett1.de-Influencer Event in Berlin sogar: "Ich warte auf die Bachelor-Babies und auf die Hochzeit." Na, was wohl Andrej und Jenny zu diesen Plänen sagen?



