Im Herbst 2018 wagten die Harrisons ein großes Abenteuer: Für einige Monate lebten Sarah (27), Töchterchen Mia (1) und Domi (27) in Los Angeles – dort wohnt auch der Papa des Fitness-Trainers. Anfang 2019 beendete die Familie ihren Aufenthalt in Kalifornien – die Sehnsucht nach Deutschland war einfach zu groß. Doch wie geht es Domi nun, da er wieder von seinem Vater getrennt ist? "Abschied ist immer schwer. Genauso schwer wie der Abschied von Deutschland, um nach Amerika zu gehen. Aber wir waren nicht das letzte Mal in L. A. und der Kontakt wird weiter bestehen", erzählt er gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de