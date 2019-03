Miley Cyrus (26) ist ganz offensichtlich im Urlaubs- und Partyfieber! Die Sängerin zeigt bekanntlich gerne, was sie zu bieten hat. Auch auf ihrem aktuellen Schnappschuss geizt die Musikerin nicht mit ihren Reizen und zeigte sich beim Sonnenbaden. Damit läutete Miley nicht nur die Festivalsaison ein, sondern machte auch gleich für ihren eigenen Auftritt zum 50. Jahrestag von Woodstock Werbung. Besser konnte sie ihre Fans wohl nicht einstimmen: Denn das Bild überließ nur wenig Raum für Fantasie!

Auf dem Instagram-Pic sieht man Miley splitterfasernackt posieren – die 26-Jährige trägt darauf nur einen Schlapphut, während sie sich auf einer Liege in der Wüste sonnt. Damit gewährt sie ihren mehr als 88 Millionen Followern intime Einblicke: zum Beispiel auf das Traumfängertattoo auf ihrem Rippenbogen und auf ein paar kleinere über ihrem Ellenbogen. "Die Festivalsaison ist da, ich bin queer und bereit zu feiern! Los, Sommer 2019!", betitelte sie die Aufnahme und fügte noch drei Regenbogen-Emojis hinzu.

Kurz zuvor hatte sie ebenfalls via Instagram ihr Konzert auf dem Woodstock Festival angekündigt. "Es ist Woodstocks Fünfzigster und ich werde da sein! Komm, mach Party! Ich spiele am Freitag! Was bedeutet, dass ich den ganzen Rest des Wochenendes mit Ausrasten verbringen kann", schrieb sie in einem separaten Beitrag.

Jason Merrit / Getty Images Sängerin Miley Cyrus bei den MTV VMAs 2017

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammys, 2019

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de