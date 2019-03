Es könnte ein erster Schritt sein! Zayn Malik (26) und Louis Tomlinson (27) spielten mehrere Jahre zusammen in der Band One Direction – doch nachdem sich die Boygroup 2015 aufgelöst hatte, brach der Kontakt zwischen den einstigen Freunden nach und nach ab. Nach dem Tod seiner geliebten Mutter vor drei Jahren hätte Louis die Unterstützung seines ehemaligen Bandkollegen bitter nötig gehabt – doch der ließ ihn im Stich. Jetzt postete Zayn eine Botschaft, die vermutlich an Louis gerichtet ist.

Für kurze Zeit waren auf dem Twitter-Account des Sängers folgende Worte zu lesen: "Ich möchte mich entschuldigen, dass ich im Grunde genommen eine Scheiß-Person bin." Obwohl Zayn keinen Adressaten angegeben hatte, sind sich die britischen Medien wie Daily Mail und Mirror einig, dass es sich um Louis handeln muss.

Der Popmusiker musste gerade wieder einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nachdem seine geliebte Mutter 2016 den Kampf gegen den Krebs verloren hatte, ist seine 18-jährige Schwester Anfang des Monats an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Es bleibt zu hoffen, dass Zayn seinen ehemaligen Freund nunmehr unterstützt.

Getty Images Zayn Malik im Februar 2018 in New York

Getty Images Louis Tomlinson im Januar 2018 in London

Getty Images Zayn Malik im Januar 2018 in New York

