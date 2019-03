Die Diskussionen um Michael Jacksons (✝50) Sexualität reißen nicht ab! Immerhin würde der "King of Pop" vor dem Hintergrund der Missbrauchs-Vorwürfe in einem anderen Licht erscheinen, sollte sich herausstellen, dass er nicht asexuell war. Besonders jetzt, nach der Veröffentlichung der Doku "Leaving Neverland", ein brisantes Thema. Seine Ex-Frau Lisa Marie Presley (51), die Tochter der Musik-Legende Elvis, bezeichnete Michael jedenfalls als einen leidenschaftlichen Lover.

Zwei Jahre waren Lisa und Michael verheiratet – und der heute 51-Jährigen zufolge war er "sehr heiß" im Bett, wie sie John Randy Taraborelli erzählte. Der Journalist hielt ihre Aussage in der Biographie Michael Jackson: The Magic and the Madness fest. Laut einem Auszug aus dem Buch war die Ehe aus seiner Sicht "kein Schein". John kannte Michael seit Kindestagen, 40 Jahre lang waren die beiden befreundet. Er wusste auch von den seltsamen Vorlieben, die der Sänger im Bett hatte. "Er mochte es, wenn sie im Bett Schmuck trug", schreibt John. "Sie spielten Rollenspiele, wenngleich Lisa niemals sagen würde, wer welche Art von Rolle gespielt hat." Die Ehe ging dem Autor zufolge in die Brüche, weil Lisa nicht schwanger wurde.

Zuletzt hatte Michaels ehemaliges Dienstmädchen Adrian McManus behauptet, die beiden hätten eine Scheinehe geführt. Intim geworden seien die beiden nie, Lisa habe nicht einmal im Schlafzimmer des "King of Pop" übernachten dürfen.

