Da hat sich Christina Dimitriou für Giulie Santanas Geschmack etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt! In der vergangenen Folge von Temptation Island beleidigte die Freundin von Salvatore Vassallo die ehemalige Catch the Millionaire-Siegerin Anastasiya Avilova (30) ganz offen als "Bratze". Eine Ausdrucksweise, die Giulie im Promiflash-Interview regelrecht zum Überkochen brachte: "Ich finde Christinas Wortwahl ganz ehrlich unmöglich, also auch im Bezug auf uns alle. Christina hat mehrmals uns alle aufs Übelste beschimpft, wo ich finde, dass sie kein Recht dazu hat, weil sie wusste genau, worauf sie sich einlässt. Dann sagt sie Kackbratze! Ja, schau dich mal an!", lästerte die 21-Jährige drauf los.



