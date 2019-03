Heiß oder zu heiß – das ist hier die Frage! An der neuen Flirtshow Temptation Island scheiden sich die Geister der deutschen Fernsehfans – und so ist auch die Reality-Prominenz auf dem bett1.de-Influencer Event in zwei Lager gespalten: Während die Love Island-Stars Natascha Beil, Jules Wo und Yanik Strunkey mit der neuen Insel-Show rein gar nichts anfangen können, ist Julian Stoeckel (32) von der Fremdgeh-Sendung "fasziniert". Nacktschnecke Micaela Schäfer (35) ist in ihrer Begeisterung kaum zu bremsen: "Ich bin großer Fan von 'Temptation Island', ich wäre da auch am liebsten mit dem Felix reingegangen", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.



