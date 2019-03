Greta Faeser (23) ist wieder auf dem Single-Markt! Die schöne Hamburgerin hatte 2017 an Germany's next Topmodel teilgenommen und sich schnell die Favoritenrolle erkämpft. Doch in der achten Folge verließ die Beauty das Format – weil sie Heimweh nach ihrem Freund Lukas hatte. Von diesem hat sich die 23-Jährige jetzt nach drei Jahren Beziehung getrennt: "Wir haben sehr aneinander geklebt und nichts alleine machen wollen. Das war zu viel [...] Er war mein Fels in der Brandung. Die Wellen kommen jetzt alle auf mich alleine zu", erklärte sie gegenüber der Bild ganz emotional.



