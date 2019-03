Theresia Fischer muss für ihre große Liebe viel zurückstecken! In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel kämpft die Hamburgerin derzeit um den Titel. Neben ihren Qualitäten als Nachwuchsmodel machte die Blondine in der Show jedoch auch mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen – denn die 26-Jährige ist seit vier Jahren mit dem fast 28 Jahre älteren Unternehmer Thomas zusammen. Obwohl Theresia selbst kein Problem mit dem großen Altersunterschied hat, sind ihre Angehörigen nicht allzu begeistert von ihrem Verlobten: "Das Verhältnis zu ihren Eltern ist nicht grundsätzlich schlecht, es liegt einfach daran, dass Theresias Eltern nicht damit klarkommen können, dass sie einen älteren Partner hat!", erklärte Thomas nun gegenüber Promiflash.



