Im Bett gibt Isabell Horn (35) den Ton an – jedenfalls in den Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Vor knapp zwei Jahren ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden: Isabell ist stolze Mama von Töchterchen Ella. Sie geht in ihrer Rolle scheinbar voll auf, denn aktuell erwartet sie schon erneut Nachwuchs. Doch auch die Zweisamkeit mit Baby-Daddy Jens darf bei der 35-Jährigen nicht zu kurz kommen. Nach der Entbindung ist das allerdings erstmal so eine Sache: Das A und O in dieser Situation sei Kommunikation – sie habe das Thema auch offen angesprochen, verrät die Vloggerin im Promiflash-Interview. Und wer hat letztlich die Initiative ergriffen? "Das war ich. Jens hat mir das komplett überlassen und ich hab ihm dann schon irgendwann die Signale gegeben."



