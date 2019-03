Mike Hogan, Fergal Lawler und Noel Hogan können es noch immer nicht ganz fassen: Ihre Frontfrau Dolores O'Riordan (✝46) ist im Januar vergangenen Jahres verstorben. Für die hinterbliebenen The Cranberries-Mitglieder ein schlimmer Schock, der ihnen auch mehrere Monate danach noch immer durch Mark und Bein geht. "Es gibt Tage, an denen kannst du es nicht glauben. Du vergisst es, denkst dann wieder 'Oh' und es trifft dich wieder. Es ist so seltsam. Man muss lernen, es zu gegebener Zeit einfach zu akzeptieren", versuchte Schlagzeuger Fergal seine Gefühle im Promiflash-Interview in Worte zu fassen.



