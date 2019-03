Das gab's noch nie: Nicht nur, dass Krätze (Marcel Maurice Neue, 29) und Schmidti (Alexander Freund) erstmals zu Gast bei der Blue Man Group sind – die blaue Musikertruppe feiert bei Berlin - Tag & Nacht sogar ihr deutsches TV-Debüt! In keiner anderen Serie tauchten die Kult-Trommler jemals auf – eine große Ehre für Daily-Darsteller Marcel: "Das war natürlich was Besonderes: Man hat nicht alle Tage die Blue Man Group am Set von 'Berlin - Tag & Nacht'." Der 29-Jährige kam während der Dreharbeiten selbst voll auf seine Kosten: "Ich liebe Musik und ich bin selbst auch musikalisch. Als Kind habe ich sogar Klavier gelernt, inzwischen bin ich aber nicht mehr so gut wie früher", plauderte das BTN-Urgestein gegenüber Promiflash aus. Die Highlight-Folgen seht ihr heute und morgen Abend, wie immer um 19.05 Uhr auf RTL II.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de