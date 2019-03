Dieser Schock saß tief! Der Moment als sich Ziania Rubi auf der Massageliege umdrehte und in die Augen ihrer Ex-Affäre Alex Strom guckte, war nicht nur für die Temptation Island-Zuschauer aufregend. Bei der schönen Bürokauffrau müssen im Anschluss einige alte Erinnerungen hochgekommen sein – und die bewältigte sie mit einer ordentlichen Menge Alkohol. Die sichtlich mitgenommene Ziania gab in der Villa der Frauen am Abend so richtig Gas am Glas!

Nach einem kurzen Vieraugen-Gespräch mit Alex, versuchte Ziania dem Influencer erst mal aus dem Weg zu gehen und sich abzulenken. Dabei griff sie zu dem ein oder anderen Gläschen. Zu viel des Guten, wenn es nach Gentleman Habib Couhl geht. Der Student machte sich ab einem gewissen Zeitpunkt derart Sorgen um die Beauty, dass er ihr zunächst Wasser reichte und sie dann ins Bett brachte.

Ob Ziania durch die ausschweifende Party das Gespräch mit Alex verarbeiten konnte? Immerhin schien der Schönling noch so gar nicht über sie hinweg zu sein. Spannend wird garantiert auch, wie ihr Partner Fabian Nickel auf die Rückkehr des Ex-Lovers und die anschließende Party-Eskalation reagiert.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

