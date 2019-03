Gerade einmal drei Jahre ist Alessio Lombardi (3) alt, doch in puncto Mädels abchecken macht dem Knirps so schnell keiner was vor! Dass der Spross von Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) ein echter Charmeur ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und auch jetzt schlug der Mini-Womanizer wieder zu! Während er und seine berühmte Mama am Flughafen auf den Flieger warteten, nutzte er die Gunst der Stunde und bandelte mit einem Mädchen an. Ganz zur Freude der Fans hielt Sarah diesen niedlichen Moment natürlich in ihrer Instagram-Story fest.



