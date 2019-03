Marvyn Macnificent (26) spricht ganz offen über seine sexuelle Orientierung! Seit 2015 gehört der YouTuber zu den bekanntesten Beauty-Influencern Deutschlands. Wegen seiner Vorliebe für Make-up und Frauenkleider wird er jedoch oft mit wertenden Kommentaren konfrontiert – denn viele Follower halten ihn für schwul oder transsexuell. In einem neuen YouTube-Video spricht er nun Klartext: "Wenn man mich fragen würde, was ich für ein Geschlecht habe, würde ich nicht sagen ‘Ich bin männlich’. [...] Ich will beziehungsweise kann mich deshalb gar nicht so richtig als schwul identifizieren!"



