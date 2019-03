Ist sie nun schwanger oder nicht? Seit Wochen vermuten Fans und Medien, dass sich Heidi Klum (45) in anderen Umständen befindet. Immer wieder postete die Verlobte von Tom Kaulitz (29) auffällige Schnappschüsse von sich in weiten Kleidern oder mit deutlichen Rundungen. Auf wiederum anderen Pics war von einem vermeintlichen Babybauch nichts mehr zu sehen. Doch vor wenigen Tagen überraschte die 45-Jährige bei der amfAR Gala in Hongkong wieder mit einer ungewöhnlich rund wirkenden Körpermitte. Die Supporter sind sich mittlerweile sicher: Heidi muss schwanger sein!



