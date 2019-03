Ein Traum in Weiß – na ja, fast! Noch in diesem Jahr sollen sich Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) das Jawort geben. Beim gemeinsamen Shoppen in Hongkong scheint das Model jetzt ihr perfektes Kleid für den großen Tag gefunden zu haben. In ihrer Instagram-Story fragt sie ihren Zukünftigen: "Mein Schatz, das ist unser perfektes Outfit für die Hochzeit. Mein Hochzeitskleid, schön, oder?" Tom verschlägt es glatt die Sprache – zu Recht, denn Heidis wohl nicht ganz ernst gemeinte Auswahl könnte extravaganter kaum sein.



