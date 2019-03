Ob sich jetzt der eine oder andere begeisterte User für seinen anrüchigen Kommentar schämt? Vor wenigen Tagen beglückte Palina Rojinski (33) ihre Fans mit dem Foto einer prallen Oberweite, die augenscheinlich ihre zu sein schien. Der knackige Schnappschuss kam bei den Fans richtig gut an – und die rothaarige Moderatorin bekam ein Kompliment nach dem anderen. Doch jetzt enthüllte Palina, was wirklich in dem knallengen roten Oberteil steckte: Der Allerwerteste eines Kollegen!

Für die TV-Show Late Night Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf (35) inszenierte Palina das perfekte Dekolleté-Foto – nur, dass es sich eben nicht um ihre Brüste, sondern um den Hintern von Model Bernd handelte. Eine Kette und zwei roten Fake-Haarsträhnen sorgten samt Po-Ritze für die perfekte Illusion. Mit der lustigen Aktion wollten Palina und Klaas gezielt freche Kommentarschreiber und die Medien an der Nase herumführen. Und der Prank funktionierte mehr als gut, wie die prall gefüllte Kommentarspalte später zeigte.

Auch die Promiflash-Leser fielen auf das perfekt gestellte Brust-Pic herein. In einer Umfrage herrschte allerdings geteilte Meinung über Palinas vermeintliches Dekolleté-Bild. 50,3 Prozent (150 Stimmen) feierten die DJane noch für das Selbstbewusstsein und 49,7 Prozent (148 Stimmen) stuften die Aktion als ein wenig übertrieben ein. Diese Einschätzungen dürfte sich nach der herrlichen Auflösung aber sicher geändert haben.

Instagram / palinski Palina Rojinskis Dekolleté

Instagram / palinski Palina Rojinski, Po-Model Bernd und Klaas Heufer-Umlauf

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

