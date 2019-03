Wie läuft es an der Datingfront von Christina Graß (30) und Co.? Bis vor wenigen Wochen buhlte die Schauspielerin – genau wie Jade Übach, Claudia Bergmann und Lara Helmrich (28) – bei Der Bachelor um das Herz von Andrej Mangold (32). Die letzte Rose bekam jedoch keine von ihnen. Aber haben die Single-Ladys ihren Mr. Right vielleicht mittlerweile gefunden oder zumindest ein romantisches Rendezvous gehabt? Im Promiflash-Interview verrieten die vier Frauen: Bisher hatte noch keine von ihnen wieder ein Date. Für Lara und Jade seien Männer momentan sowieso kein Thema und für Claudia und Christina sei einfach noch nicht der Richtige dabei gewesen. Letztere ist darüber ziemlich enttäuscht: "Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin kein Einzelgänger und es nervt mich auch."



