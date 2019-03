Auf diese Art erlangte Kylie Jenner (21) ihren Pre-Baby-Body zurück! Vor über einem Jahr brachte die Make-up-Mogulin ihre erste Tochter Stormi (1) zur Welt. Mittlerweile ist von ihrem Babybauch längst nichts mehr zu sehen und die Beauty hat ihre vorherige Figur wieder – inklusive ihrer megaschlanken Taille! In ihrer Instagram-Story enthüllte Kylie jetzt, wie sie ihre Schwangerschaftspfunde damals verloren hat: “Normalerweise esse ich wie eine Verrückte und was ich will. Pizza, Pasta und eine Menge Milchprodukte. Und jetzt habe ich all das gestrichen und mich besser ernährt."



