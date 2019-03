In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel kam es zu einem echten Eklat: Nach einer hitzigen Auseinandersetzung ging Jasmin auf ihre Mitstreiterin Lena los – und soll ihr dabei offenbar ins Gesicht geschlagen haben! Nach der Ausstrahlung mussten beide Mädchen für ihr Verhalten einen echten Shitstorm über sich ergehen lassen. Ex-Mitstreiterin Enisa Bukvic findet das gar nicht gut: "Leute, nicht gemein sein! [...] Nur, weil man etwas im Fernsehen sieht, bedeutet das nicht unbedingt, dass man diese Mädels jetzt kennt!", ärgert sich die Influencerin in einem neuen YouTube-Video.



